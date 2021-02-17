'Alev Alev'in yeni bölümünden bir tanıtım daha!

Çelebi, Cemre'nin kızını görememesi için engel çıkarmaya devam eder. Bu süreçte Rüya, Çiçek, Tomris ve Hanım'dan oluşan kadın dayanışması Cemre'nin en büyük yardımcısıdır. Çelebi belediye başkanlığı adaylığı konusunda köşeye sıkışır, kendisinden bir basın açıklaması düzenleyip, adaylıktan çekildiğini duyurması istenir. Mahallede ortaya çıkan büyük bir sürpriz ise geçmişin defterlerinin açılmasına sebep olacaktır.Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün’ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.Alev Alev'in yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV'de!