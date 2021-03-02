'Alev Alev'in yeni bölümünden bir tanıtım daha!

Güneş'in geçici velayetinin Cemre'ye verilmesiyle birlikte, Yedikule'de kara bulutlar dağılmaya başlar. Çelebi'nin karşısında olan herkes mutlu bir şekilde yan yanadır. Çelebi, bunun üzerine Cemre ve ona yardım edenlere sağlam bir ders vermek için harekete geçer. Çelebi'nin hamleleri, Cemre'yi bu sefer çok daha derinden etkileyecektir. Çiçek ise İskender'le ilgili intikam planını Rüya'dan gizlemek için çaba sarf ederken, İskender'in kendisine tatlı bir sürpriz hazırladığından haberdar değildir.Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün’ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.Alev Alev'in yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV'de!