'Alev Alev'in yeni bölümünden bir tanıtım daha!

Tarihi eserlerin yakalanmasından sonra Çelebi iyice köşeye sıkışır. Annesi Hülya tüm gücüyle Çelebi'ye destek olurken, İskender'in gizli planından habersizdirler. Bülent'in ölmesinden sonra Çiçek ve İskender ne yapacağını bilemezken, beklenmedik bir isim bu cinayete dair bir ipucu bulur. Zor günlerin ardından, Cemre için yeni bir hayat başlamak üzeredir.Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün’ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.Alev Alev'in yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV'de!