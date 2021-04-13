ALEV ALEV'İN 23. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Kardeşinin hamlesi sonucu tutuklu yargılanmaya başlayan Çelebi, intikam oklarını İskender'e çevirir. Çiçek, İskender'in başının belaya girmesi üzerine, bir karar vermek zorunda kalır. Cemre kızı Güneş'le mahalleye dönüp ev tutarken, Çelebisiz yeni hayatının ilk günlerinde, Ozan'ın sürpriz teklifi ile karşılaşır. Bülent cinayetine dair sırlar aralanırken, Bülent'in yokluğu herkesin hayatını alt üst edecektir.
Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün’ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.
Alev Alev'in yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV'de!
İşte "Alev Alev"in 23. Bölüm 2. Tanıtımı;
'Alev Alev'in yeni bölümünden bir tanıtım daha!
Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı Alev Alev’in merakla beklenen yeni bölümünden 2. tanıtım yayınlandı. Ozan'ın sürpriz evlilik teklifinin Cemre'yi şoke ettiği tanıtımda Çiçek, Bülent'in ölümünden sonra büyük bir panik yaşıyor. Polislerin araştırması gerilimi giderek artırırken, İskender ve Çiçek'in tutuklanması herkesi şoke ediyor.
13.04.2021 23:23 Dizi Galeri