ALEV ALEV'İN 25. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Çelebi'nin intihar ederek öldüğü haberi Yedikule Mahallesi'ne bomba gibi düşer. Cemre, Çelebi'nin ölümüne ikna olduktan sonra rahat bir nefes alırken, Çiçek'in şüpheleri herkesin aklını karıştıracaktır. Ömer'in Rüya'dan aldığı sürpriz teklif sonrası, mutluluğun ve yeni bir hayatın kapıları, ikisi için de sonuna kadar açılır. Çelebi'nin kötücül soluğunun kesilmesinin ardından, Yedikule Mahallesi'nin çehresi tamamen değişmeye başlar.
Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün’ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.
Alev Alev'in yeni bölümü yarın akşam saat 20.00’de Show TV'de!
İşte "Alev Alev"in 25. Bölüm 2. Tanıtımı;
'Alev Alev'in yeni bölümünden bir tanıtım daha!
Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı Alev Alev’in merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım izleyiciyle buluştu. Rüya ile Ömer'in aşklarının en özel anını yaşadıkları tanıtımda sevilen çiftin düğünü büyük bir heyecanla bekleniyor. Ozan'ın tehlike altında olmasını istemeyen Cemre'nin yaşadığı korku ikili arasında gerilimin yükselmesine sebep olurken, Hülya'nın dikkat çeken sözleri akıllara "Çelebi yaşıyor mu?" sorusunu getiriyor.
29.04.2021 00:03 Dizi Galeri