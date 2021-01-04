ALEV ALEV'İN 9. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Cemre, Çelebi'nin kendisine sunduğu kliniğe kapatılma veya Çelebi ile eve dönme teklifini kabul etmemeye kararlıdır. Çelebi'ye karşı birlikte mücadele eden Ozan, Ömer, Rüya ve Cemre, umut ışığını hiç beklemedikleri bir isimde bulurlar. Yaşanan tüm zorlukların içinde Ömer, Rüya'nın kendisine yapacağı tatlı sürprizden habersizdir. Beklenmedik ismin yardım etmesiyle Cemre'nin makus talihi dönmeye başlar.
Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün’ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.
Alev Alev'in yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV'de!
İşte "Alev Alev"in 9. Bölüm 2. Tanıtımı;
'Alev Alev'in yeni bölümünden bir tanıtım daha!
Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı Alev Alev’in merakla beklenen yeni bölümünden 2. tanıtım yayınlandı. Çiçek ile Ali'nin yüreklere dokunan yüzleşmesinin ekrana geldiği tanıtımda Bülent'ten gerçeği duyan Çelebi, İskender'e hesap sorarak gerilimi artırıyor. Çelebi'nin açığını bulan Cemre ve Ozan harekete geçerken, Cemre'nin şoke olmuş hali ne gördüğü sorusunu akıllara getiriyor.
04.01.2021 21:33 Dizi Galeri