ALEV ALEV'İN 14. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Ömer, babası Kenan'ın ölümüyle yıkılan Rüya'yı ayağa kaldırmak ve hayata döndürmek için, ona kendi çocukluğunu ve geçmişini açar. Öte yandan İskender ise masum olduğunu Rüya'ya kanıtlamak için harekete geçer. Çelebi yeniden belediye başkanlığına adaylığını koymak üzeredir ve bunun için Cemre'ye ihtiyacı olduğunu anlar. Çelebi'den reddedilmeyecek bir teklif alan Cemre, kızı Güneş'i görebilmek için bu teklifi düşünmek zorundadır. Cemre, Çiçek, Rüya, Tomris ve Hanım bir araya gelerek, Çelebi ile olan mücadelelerinde yılmadan savaşacak kadın gücünü oluşturacaklardır.
Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün’ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.
Alev Alev'in yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV'de!
İşte "Alev Alev"in 14. Bölümünden Ön İzleme Sahnesi;
'Alev Alev'in yeni bölümünden ilk sahne...
Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı Alev Alev’in merakla beklenen yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Cemre, Çiçek, Rüya, Tomris ve Hanım'ın bir arada olduğu sahnede Tomris'in konuşması cesaret verirken aynı zamanda herkesin yüzünü güldürüyor. Bir araya gelerek omuz omuza mücadele vermeye hazırlanan kadınların neler yaşayacağı heyecanla bekleniyor.
10.02.2021 17:56 Dizi Galeri