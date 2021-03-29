'Alev Alev'in yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı!

Restorandaki kavgadan sonra Ömer ile Rüya'nın ilişkisinde soğuk rüzgarlar esti. Ömer'in geri adım atmaması Rüya'yı sinirlendirirken, Zeyno ve Serkan'ın da etkisiyle ilişkileri büyük bir sınavla karşı karşıya kaldı. Zeyno'yu Ömer'i öperken yakalayan Rüya, büyük bir hayal kırıklığı yaşarken, kendisini affettirmek isteyen Ömer'in yaptığı sürpriz evlenme teklifi ise herkesi şoke etti. Çelebi'yi yenebilmek için yapacağı kaçakçılık sevkiyatını öğrenmeye çalışan Ozan, Cemre'den yardım aldı. Cemre, Çelebi'nin sevkiyatına dair bilgiler edinirken, konuşmak için Ozan ile buluşması ikisinin de hayatını değiştirecek anlara sahne oldu. Cemre’yi takip ettiren Çelebi ise Ozan’ın Cemre’yi öptüğü anlara tanık olarak büyük bir şok yaşadı. Çelebi’nin gördükleri karşısında ikiliye nasıl bir tepki göstereceği şimdiden merak konusu oldu.Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün’ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.Alev Alev'in yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV'de!