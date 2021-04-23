'Alev Alev'in yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı!

Bülent cinayetinin şüphelisi olarak gözaltına alınan Çiçek'i kurtarmak için herkes seferber oldu. Küsmüş olmasına rağmen Rüya, Çiçek'in yardımına koşarken Çiçek de İskender'i kurtarmak için harekete geçti. İskender'in kendisi yüzünden hapse girmesini istemeyen Çiçek, hayatını alt üst edecek bir adım atarak Atlas'ı şahitlik yapması için mahkemeye götürdü. Atlas'ı olayların tanığı olarak dinleyen mahkeme, İskender'i serbest bıraktı. Çiçek'in yalan söylediğini ve İskender'i kurtarmak için yaptıklarını Atlas'tan öğrenen Tomris, Çiçek'i evden kovdu. Sevdiği kadını kaybetme korkusu yaşayan Ömer, Rüya'nın İzmir'e gitmesini engellemeye çalıştı. Ömer'in anlattıklarından etkilenen Rüya, kalbinin sesini dinleyerek İstanbul'da kalma kararı aldı. Hapisten çıkma umudunu giderek kaybeden Çelebi, Adnan'a Ozan'ı öldürmesi için görev verdi. Adnan, Ozan'a doğrulttuğu silahı ateşlediği sırada Ömer, Ozan'ı kurtarmak için üstüne atladı. Finalde Adnan'dan Ozan'ın öldüğünü duyan Çelebi, istediği haberi aldıktan sonra işin üstüne kalacağını ve bir daha hapishaneden çıkamayacağını düşünerek intihara teşebbüs etti. Tüm bu şoke eden gelişmelerin ardından neler olacağı şimdiden büyük bir merak konusu.Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün’ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.Alev Alev'in yeni bölümü 29 Nisan Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV'de!