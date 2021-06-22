Aleyna Tilki açıkladı: "Eurovision'a katılmam çünkü..."

Bu açıklama sonrası Aleyna Tilki, sosyal medyada kendisine “Eurovision’da Türkiye’yi sen temsil et” şeklinde yapılan yorumlara şöyle yanıt verdi:
"Eurovision’a katılmam sanırım.
Çünkü ben Avrupa’da,Türkiye’yi Türkiye’nin lokal bir şarkıcısı olarak temsil etmek istemiyorum.
Ben Türkiye’yi global bir şarkıcı olarak tüm dünyada şampiyonlar liginde temsil etmek istiyorum.
Çünkü o ligdeki prodüktörlerle çalışmaya başladım bile."
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