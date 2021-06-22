Aleyna Tilki açıkladı: "Eurovision'a katılmam çünkü..."

Aleyna Tilki coştu: “Kuliste evcilik oynuyoruz"

Aleyna Tilki'den rekor reklam anlaşması!

Aleyna Tilki, 21. yaşını babasıyla kutladı!

TRT Genel Müdürü geçtiğimiz gün Eurovision’a tekrar katılmak için görüşmelerin başladığını duyurmuştu.Bu açıklama sonrası Aleyna Tilki, sosyal medyada kendisine “Eurovision’da Türkiye’yi sen temsil et” şeklinde yapılan yorumlara şöyle yanıt verdi:"Eurovision’a katılmam sanırım.Çünkü ben Avrupa’da,Türkiye’yi Türkiye’nin lokal bir şarkıcısı olarak temsil etmek istemiyorum.Ben Türkiye’yi global bir şarkıcı olarak tüm dünyada şampiyonlar liginde temsil etmek istiyorum.Çünkü o ligdeki prodüktörlerle çalışmaya başladım bile."