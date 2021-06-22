Aleyna Tilki açıkladı: "Eurovision'a katılmam çünkü..."

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Türkiye’nin Eurovision’a katılımı konusunda harekete geçtiklerini duyurdu. Bu açıklamanın ardından takipçilerinden Eurovision'la ilgili sorular alan Aleyna Tilki, hayranlarına yanıt verdi.

22.06.2021 17:17 Magazin

Aleyna Tilki açıkladı: "Eurovision'a katılmam çünkü..." TRT Genel Müdürü geçtiğimiz gün Eurovision’a tekrar katılmak için görüşmelerin başladığını duyurmuştu.

Bu açıklama sonrası Aleyna Tilki, sosyal medyada kendisine “Eurovision’da Türkiye’yi sen temsil et” şeklinde yapılan yorumlara şöyle yanıt verdi:

"Eurovision’a katılmam sanırım.

Çünkü ben Avrupa’da,Türkiye’yi Türkiye’nin lokal bir şarkıcısı olarak temsil etmek istemiyorum.

Ben Türkiye’yi global bir şarkıcı olarak tüm dünyada şampiyonlar liginde temsil etmek istiyorum.
Çünkü o ligdeki prodüktörlerle çalışmaya başladım bile."

Aleyna Tilki coştu: “Kuliste evcilik oynuyoruz

Aleyna Tilki coştu: “Kuliste evcilik oynuyoruz"



Aleyna Tilki'den rekor reklam anlaşması!

Aleyna Tilki'den rekor reklam anlaşması!



Aleyna Tilki, 21. yaşını babasıyla kutladı!

Aleyna Tilki, 21. yaşını babasıyla kutladı!
YASAL UYARI: İçeriğin kopyalanması yasaktır. İçerik, sadece gecce’ye link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

Bunlarda ilginizi çekebilir: