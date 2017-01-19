Aleyna Tilki annesine 750 Bin TL'ye ev aldı mı?

Magazin - 19 Ocak 2017 12:48

"Cevapsız Çınlama" şarkısıyla birden yıldızı parlayan genç şarkıcı Aleyna Tilki, önceki akşam annesi Havva Tilki'yle beraber Kuruçeşme'de bir mekandan çıkarken görüntülendi.Aleyna Tilki, annesine 750 bin TL'ye ev aldığı iddialarına da yanıt verdi:"Keşke alsam ama şu an öyle büyük paralar kazanmıyorum. Dua edin de bir gün alalım."