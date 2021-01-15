Aleyna Tilki arabesk söyledi, sosyal medya karıştı!

Selami Şahin’in 1994 yılında yayınlanan "Özledim Her Şeyini" albümünde yer alan ve büyük ses getiren şarkı, İbrahim Tatlıses, Ebru Gündeş ve ardından birçok isim tarafından yorumlanmıştı."İşte Bu Benim Masalım" dizisinde Aleyna Tilki'nin performansıyla yeniden yorumlanan "Seni Sevmediğim Yalan" şarkısı diziye damga vurdu. Tilki'nin yorumu sosyal medyayı da ikiye böldü. Bazı kullanıcılar genç şarkıcının yorumunu beğenirken, bazıları ise ağır eleştirilerde bulundu.