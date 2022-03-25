Aleyna Tilki aracında yastık yorganla geziyor!

Londra dönüşü yoğun tempoda çalıştığını söyleyen Aleyna Tilki’nin aracının içerisinde yorgan ve yastık dikkat çekti.Şoförünün görüntülendiğini kendisine söylemesiyle yattığı yerden kalkan 21 yaşındaki şarkıcı, aracın camını açarak, "Yeni projem var. Duvar boyayıp, grafiti yapıyorum” dedi.Sıkışan trafiğin açılmasıyla uzaklaşan Tilki, gözlerden kayboldu.