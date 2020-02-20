Aleyna Tilki ve Aynur Aydın'ın yakın arkadaşlığı bozulmuş, Aynur Aydın geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda , "Aleyna'nın üzerinde çok emeğim var" açıklamasıyla olay olmuştu. Aleyna Tilki, bu açıklamayı "Aynur'un üzerinde benim de emeğim var" diyerek yanıtlamıştı.
ALEYNA TİLKİ'NİN BABASI DA KATILDI!
Aleyna Tilki'nin babası Mehmet Tilki, sosyal medya hesabında Aynur Aydın'ı hedef alan bir paylaşım yaptı. Mehmet Tilki, Twitter hesabında yaptığı paylaşıma "Aleyna'nın ayısı kadar ünlü olamayıp, Aleyna'nın vizyonundan reklam yapmaya çalışan, kendisini sanatçı sanan gündem yaratmaya çalışan hanımefendiye de buradan selamlar!" yazdı.
AYNUR AYDINDAN CEVAP GELDİ!
Aynur Aydın, Mehmet Tilki'nin bu paylaşımına "Benim de bir kız evladı olduğumu unuttunuz herhalde! Sanırım bencilliğiniz bir aile genetiği! Ama Tilki Ailesi'ne tam yakışan bir hareket ettiniz..." diyerek cevap verdi.
Aleyna Tilki-Aynur Aydın gerilimi büyüyor!
Aleyna Tilki-Aynur Aydın arasındaki gerilim, Aleyna Tilki'nin babasının olaya dahil olmasıyla büyüdü.
20.02.2020 13:08 Magazin