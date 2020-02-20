Aleyna Tilki-Aynur Aydın gerilimi büyüyor!

Aleyna Tilki ve Aynur Aydın'ın yakın arkadaşlığı bozulmuş, Aynur Aydın geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda , "Aleyna'nın üzerinde çok emeğim var" açıklamasıyla olay olmuştu. Aleyna Tilki, bu açıklamayı "Aynur'un üzerinde benim de emeğim var" diyerek yanıtlamıştı.Aleyna Tilki'nin babası Mehmet Tilki, sosyal medya hesabında Aynur Aydın'ı hedef alan bir paylaşım yaptı. Mehmet Tilki, Twitter hesabında yaptığı paylaşıma "Aleyna'nın ayısı kadar ünlü olamayıp, Aleyna'nın vizyonundan reklam yapmaya çalışan, kendisini sanatçı sanan gündem yaratmaya çalışan hanımefendiye de buradan selamlar!" yazdı.Aynur Aydın, Mehmet Tilki'nin bu paylaşımına "Benim de bir kız evladı olduğumu unuttunuz herhalde! Sanırım bencilliğiniz bir aile genetiği! Ama Tilki Ailesi'ne tam yakışan bir hareket ettiniz..." diyerek cevap verdi.