Aleyna Tilki dadı arıyor: " Yemeğimi düşünür, saçlarımı tarar ve..."

Twitter paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Aleyna Tilki, yine dikkat çekici bir mesaj paylaştı.

09.07.2021 18:40 Magazin

Aleyna Tilki dadı arıyor: " Yemeğimi düşünür, saçlarımı tarar ve..." 21 yaşındaki popçu Aleyna Tilki asistanla çalışmak yerine bir dadı tutmaya karar verdi.


“Asistan tribi çekemem. Dadılar çok çalışkan. Yemeğimi düşünür, saçlarımı tarar ve her şey” diyen Tilki tutmak istediği dadının kriterlerini de açıkladı:


-İngilizce ve Rusça bilmesi,
-Çok sakin bi insan olması,
-İleri görüşlü olması. Mesela oraya çıkarsan düşersin desin çünkü kimse demeyince hep düşüyorum.
-iyi bir gözlemcilik.Ben denizdeyken beni karadan magazin geliyo mu diye izlemesi😜
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