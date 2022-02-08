Aleyna Tilki, öncesi akşam Uludağ’da konser verdi.
Tüm biletleri günler öncesinden tükenen buna rağmen izdihamın yaşandığı konserinde Aleyna Tilki, inanılmaz bir performans sergileyerek kendisini dinleyenleri coşturdu.
Sahnede dört dansçı eşlik ettiği Aleyna Tilki, fiziği ve danslarıyla göz kamaştırdı.
Aleyna Tilki dansıyla Uludağ'ı 'salla'dı!
Aleyna Tilki, Uludağ’da sahne aldı. Sahnede kendisine dört dansçının eşlik ettiği genç şarkıcı, fiziği ve danslarıyla dikkat çekti.
08.02.2022 11:40 Magazin