Aleyna Tilki dansıyla Uludağ'ı 'salla'dı!

Aleyna Tilki, öncesi akşam Uludağ’da konser verdi.Tüm biletleri günler öncesinden tükenen buna rağmen izdihamın yaşandığı konserinde Aleyna Tilki, inanılmaz bir performans sergileyerek kendisini dinleyenleri coşturdu.Sahnede dört dansçı eşlik ettiği Aleyna Tilki, fiziği ve danslarıyla göz kamaştırdı.