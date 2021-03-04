Aleyna Tilki, Ebru Gündeş’in desteğine çok şaşırdı!

Geçtiğimiz günlerde desteklenmediği için sitemkar bir yazı yayınlayan Aleyna Tilki çok konuşulmuştu. Yasemin Şefik’in “Bu süreç boyunca kimlerin seni desteklemesine şaşırdın peki?” sorusu üzerine; “Ummadığım insanlardan destekler gördüm. Hatta beni en çok şaşırtan Ebru Gündeş oldu. Çok mutlu oldum.” dedi.İngiltere ve Amerika’da evi olduğunu söyleyen Aleyna Tilki, onaltı yaşından beri yurt dışında çok zaman geçiriyorum. Yurt dışı için şarkı yaparken, Türkiye’de de çok şarkı yapacağım açıklamasında bulundu. Yasemin Şefik’in “Dua Lipa’nın da bulunduğu bir ekipten şarkı aldın. Peki düet olacak mı? Değişik bizi şaşırtacak bi şey?” sorusuna sürprizli bir yanıtta bulundu. Genç şarkıcı Aleyna Tilki; “Dünya starlarıyla düet yapacağım. Onlara Türkçe şarkı söyleteceğim.” dedi.