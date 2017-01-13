Sınav kağıdını Twitter sayfasında yayınlayan Aleyna Tilki, altına 'Fizik dersinden 100 aldım, yazım kötü kusura bakmayın" notunu düştü.
Aleyna Tilki fizik notunu paylaşırsa...
Bir dönem 'okulu bıraktı' haberleriyle gündeme gelen Aleyna Tilki fizik dersinden aldığı notu hayranlarıyla paylaştı.Magazin - 13 Ocak 2017 13:58
Küçük yaşına rağmen sahne aldığı mekanlar nedeniyle bir çok kez eleştirilen Aleyna Tilki, fizik dersindeki başarısını takipçileri ile paylaştı.
Sınav kağıdını Twitter sayfasında yayınlayan Aleyna Tilki, altına 'Fizik dersinden 100 aldım, yazım kötü kusura bakmayın" notunu düştü.
Sınav kağıdını Twitter sayfasında yayınlayan Aleyna Tilki, altına 'Fizik dersinden 100 aldım, yazım kötü kusura bakmayın" notunu düştü.
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