"Ben Demet ablayı çok seviyorum. Şarkılarını dinliyorum. Onu idol olarak görüyorum."
Aleyna Tilki geri adım attı!
Aleyna Tilki, "Demet abla benim idolüm" dedi.Müzik - 11 Şubat 2017 18:50
Demet Akalın, "Basit insanların çok fanı olur" diyen Aleyna Tilki'ye çok kızmışi "Bu kıza tahammül edemiyorum, dinlemiyorum. 16'sında böyle olursa 30'unda ne yapacak?" açıklamasında bulunmuştu. Aleyna Tilki dün şöyle konuştu:
"Ben Demet ablayı çok seviyorum. Şarkılarını dinliyorum. Onu idol olarak görüyorum."
"Ben Demet ablayı çok seviyorum. Şarkılarını dinliyorum. Onu idol olarak görüyorum."
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