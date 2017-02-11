Aleyna Tilki geri adım attı!

Müzik - 11 Şubat 2017 18:50

Demet Akalın, "Basit insanların çok fanı olur" diyen Aleyna Tilki'ye çok kızmışi "Bu kıza tahammül edemiyorum, dinlemiyorum. 16'sında böyle olursa 30'unda ne yapacak?" açıklamasında bulunmuştu. Aleyna Tilki dün şöyle konuştu:"Ben Demet ablayı çok seviyorum. Şarkılarını dinliyorum. Onu idol olarak görüyorum."