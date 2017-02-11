Aleyna Tilki geri adım attı!

Aleyna Tilki, "Demet abla benim idolüm" dedi.

Müzik - 11 Şubat 2017 18:50
Aleyna Tilki geri adım attı!
Demet Akalın, "Basit insanların çok fanı olur" diyen Aleyna Tilki'ye çok kızmışi "Bu kıza tahammül edemiyorum, dinlemiyorum. 16'sında böyle olursa 30'unda ne yapacak?" açıklamasında bulunmuştu. Aleyna Tilki dün şöyle konuştu:

"Ben Demet ablayı çok seviyorum. Şarkılarını dinliyorum. Onu idol olarak görüyorum."

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MÜZİK HABERLERİ

  • Ne yaptın Derya?
  • Emrah'tan 'Sevgililer Günü' süprizi
  • Grammy Müzik Ödülleri!
  • 'İyi günde kötü günde!'
  • "İyi Günde Kötü Günde" Çelik
  • Akalın'dan 16'lık Aleyna'ya ders!
  • Sevgililer Günü sürprizi!
  • Sıla'nın iddialı dekoltesi!
  • Demet Akalın, Uludağ'ı ısıttı!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • "Çağla dudak dudağa"
  • 'Kara Sevda'dan bir ilk!
  • Vatanım Sensin'de Bergüzar Korel'in olay sahnesi
  • Reyting için bunu da yaptılar?
  • Selen Görgüzel doğum gününü kutladı!
  • Adriana Lima'nın transparanı!
  • Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu sergi de ayrı
  • Emrah'tan 'Sevgililer Günü' süprizi!
"Çağla dudak dudağa"

EN POPÜLER HABERLER

  • Beyaz, İrem Derici'ye silikonları sorunca...
  • "Çağla dudak dudağa"
  • Bu sahne izleyenleri ağlatacak!
  • 'Kara Sevda'dan bir ilk!
  • Selen Görgüzel doğum gününü kutladı!
  • Reyting için bunu da yaptılar?
  • Emrah'tan 'Sevgililer Günü' süprizi!
  • Caner Erkin trafik çevirmesinde!
Beyaz, İrem Derici'ye silikonları sorunca...