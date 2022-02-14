Aleyna Tilki: "Hayatımda insan biri yok!"

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Söylediği ‘Real Love’ şarkısıyla 36 ülkenin müzik listelerinde üst sıradan girerek adını dünyada da duyurmaya başlayan Aleyna Tilki, sürprizlerine devam ediyor.Aleyna Tilki, Mart ayında İsveçli grup Jubel ile çıkaracağı yeni şarkısının klip ve fotoğraf çekimlerini geçtiğimiz hafta İstanbul'da tamamladı.Aleyna Tilki, Kıbrıs'ta verdiği konserinin ardından ilk önce Londra’ya ardından da Amerika’ya şarkısının tanıtımı için gidiyor. Mart ayının ikinci haftası arka arkaya vereceği konserler için Türkiye ‘ye dönecek.Kıbrıs sahnelerini çok sevdiğini belirten Aleyna, “Ben çok seviyorum. Çünkü 30 yaş üstü kitle fazla oluyor. Hani kendi jenerasyonumun pop starı olarak. Her yaş kitlesinde varmışım gibi hissettiriyor. Gerçekten bu yaş kitlesine kendimi dinlettire bilmek çok güzel. Bakıyorum köşede 60 yaşında birisi dans ediyor. Bu bana kendimi zamansız hissettiriyor, çok iyi hissettiriyor. Hep heyecanlanıyorum Kıbrıs sahnelerinde” dedi…Sahne çalışmalarına bir süre ara verdikten sonra son dönem de hızlandırdığı hatırlatan Tilki, “Bir ara insan olduğumu hatırladım. Bir ara benim de hiç sahneye çıkmama hakkım, evde yatma hakkım, şarkı çıkarmam hakkım, hatta istediğimi yapma hakkım. Hani insanım ya haklarım olduğunu düşündüm. Üzülmeye hakkım, kaygılanmak hakkım, bunların hepsini kendimi hak tanıdım. Ve bu beni çok canlandırdı. Çünkü buna ihtiyacım vardı. Biraz kafamı yastığa koyduğumda düşünmeye üzülme ye beklemeye kaygılanmaya ve çok iyi oldu gerçekten. O yüzden hatta üzüntüden kimse kaçmasın diye hep söylerim. Çünkü insanı çok canlandıran bir şey. Kendi tercihimdi. Şimdi yine kendi tercim ile canlandım için geri geldim diyebilirim” dedi.Sahneye 10 dakikada hazırlandığını belirten Aleyna Tilki, “Uyuyordum kapıyı çaldılar. Hadi Aleyna giyin. Yatakta giyindim. Birazda hastayım zehirlenmiştim. Yatakta kendim giyindim. Makyaj çok fazla yapmıyorum. Eminin bu konuda rekor ben de. Dizi setinde de çok çabuk 5 dakikada hazırlanırdım. Rekor bendedir kesin. “ dedi.Sahne şovlarıyla çok konuşulmaya başlayan Tilki, “ Gerçekten sahnelerimi herkes çok beğeniyor. Hani eskiden de çok şey yapıyordum ama şimdi daha çok göstermeye karar verdim sosyal medyada. Şimdi tüm insanlar görsün istiyorum sosyal medyada. Çok güzel geri dönüşler alıyorum. Hem yabancı hem Türkçe hem pop hem rock, hem arabeks, hem caz hepsini söylüyorum sahnede ve bunları herkesin bilmesini istiyorum diye bol bol paylaşıyorum. “ dedi…Adı son dönemde birçok isim ile aşk dedikodularına karışan Tilki, 14 Şubat Sevgililer günü sorusuna, “Hayatımda biri derken insan biri yok. Ama ben hep aşığım. Gerçekten aşk kadınıyım. Doğayla aşk yaşıyorum. Beni yaratanla aşk yaşıyorum. Şarkılarınla aşk yaşıyorum. Yeni bir IP yapıyorum. Bir yabancı bir Türkçe albüm, bir IP Türkçe yapıyorum. Onlarla aşk yaşıyorum iş arkadaşların aşk yaşıyorum. Özellikle doğa ve hayvanlarla aşk yaşıyorum. Ama insan olarak hani böyle milletin düşündü aşk tarzında bir ilişkim şu anda yok şu an yok. Doğanın bir parçası olan ve içimdeki sanatın bir parçası ilham olan bir insan eğer bir gün karşıma çıkarsa ya da hani benim vaktim olursa ona da aşık olurum” dedi..