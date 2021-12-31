Aleyna Tilki isyan etti: Ailemin can korkusu beni derinden yaraladı

Genç popçu Aleyna Tilki, dün akşam hayranlarıyla buluştu. Konser sırasında Tilki'nin evine giden takıntılı hayranı ünlü şarkıcının ailesine zor anlar yaşattı. Tilki ise Twitter hesabından tepkisini dile getirdi.

31.12.2021 13:52 Magazin

Aleyna Tilki isyan etti: Ailemin can korkusu beni derinden yaraladı Son günlerde aşk hayatıyla gündeme gelen Aleyna Tilki dün akşam hayranlarıyla buluştu. Sevilen şarkılarını seslendiren Tilki, konser sonrası aldığı haberle büyük panik yaşadı. Bir hayranı Aleyna Tilki konserdeyken çitlerden atladı, evinin kapısına dayandı.

Ünlü şarkıcının ailesi takıntılı hayranı kapıda görünce büyük şok yaşadı, güvenliği çağırdı.

Aleyna Tilki sahnedeki halleri dikkat çekti!

Aleyna Tilki sahnedeki halleri dikkat çekti!



Konserden sonra olayı öğrenen Aleyna Tilki, takıntılı hayranından şikayetçi oldu.

Twitter hesabından bir açıklama yapan şarkıcı; 'Dün gece ben konserdeyken çitlerden atlayıp, evimin bloğuna kapı numarasına kadar öğrenip kapıma pusu kuran sözde ‘takıntılı hayran’ kişinin hayranlıkla bir alakası yoktur! Kapıma bizzat pusu kurmuştur!! En büyük cezayı talep ediyorum. Evdeki küçücük kardeşimin ve ailemin can korkusu beni derinden yaraladı…' ifadelerini kullandı.

Aleyna Tilki'den yeni şarkı sürprizi!

Aleyna Tilki'den yeni şarkı sürprizi!



Aleyna Tilki bacak boyunu uzattı!

Aleyna Tilki bacak boyunu uzattı!
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