Aleyna Tilki isyan etti: Ailemin can korkusu beni derinden yaraladı

Ünlü şarkıcının ailesi takıntılı hayranı kapıda görünce büyük şok yaşadı, güvenliği çağırdı.
Aleyna Tilki sahnedeki halleri dikkat çekti!
Konserden sonra olayı öğrenen Aleyna Tilki, takıntılı hayranından şikayetçi oldu.
Twitter hesabından bir açıklama yapan şarkıcı; 'Dün gece ben konserdeyken çitlerden atlayıp, evimin bloğuna kapı numarasına kadar öğrenip kapıma pusu kuran sözde ‘takıntılı hayran’ kişinin hayranlıkla bir alakası yoktur! Kapıma bizzat pusu kurmuştur!! En büyük cezayı talep ediyorum. Evdeki küçücük kardeşimin ve ailemin can korkusu beni derinden yaraladı…' ifadelerini kullandı.
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