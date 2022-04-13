Aleyna Tilki: Kafamdan sallaya sallaya yapıyorum!

15 Nisan'da müzikseverlerle buluşturacağı İngilizce şarkısı ‘Take It or Leave It' için çalışmalarını sürdüren Aleyna Tilki, set sonrası yemek yemek için soluğu bir restoranda aldı. Mekanı girerken görüntülenen ünlü popçu, ayaküstü magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı.

13.04.2022 10:01 Magazin

Aleyna Tilki: Kafamdan sallaya sallaya yapıyorum!
Aleyna Tilki’yi yeni şarkısı 'Al ya da Bırak’ın (Take It or Leave It) heyecanı sardı. Bir süredir İngilizce şarkısının klibi için sette olan 21 yaşındaki popçu, “Zor bir klip oldu. Hem profesyonel hem de amatör ruhu yansıtmaya çalıştık” derken, sosyal medyada yayınladığı dans görüntüleriyle ilgili de konuştu.


Şarkıcı, basın mensuplarının “Danslarınız size özgü mü, yoksa dans ekibiyle mi çalışıyorsunuz?” sorusuna, “Yok ya! Koreografi gibi mi duruyor? Orada kafamdan sallaya sallaya yapıyorum” yanıtını verdi.
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