Şarkıcı, basın mensuplarının “Danslarınız size özgü mü, yoksa dans ekibiyle mi çalışıyorsunuz?” sorusuna, “Yok ya! Koreografi gibi mi duruyor? Orada kafamdan sallaya sallaya yapıyorum” yanıtını verdi.
Aleyna Tilki: Kafamdan sallaya sallaya yapıyorum!
15 Nisan'da müzikseverlerle buluşturacağı İngilizce şarkısı ‘Take It or Leave It' için çalışmalarını sürdüren Aleyna Tilki, set sonrası yemek yemek için soluğu bir restoranda aldı. Mekanı girerken görüntülenen ünlü popçu, ayaküstü magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı.
13.04.2022 10:01 Magazin
Şarkıcı, basın mensuplarının “Danslarınız size özgü mü, yoksa dans ekibiyle mi çalışıyorsunuz?” sorusuna, “Yok ya! Koreografi gibi mi duruyor? Orada kafamdan sallaya sallaya yapıyorum” yanıtını verdi.