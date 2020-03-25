Koronavirüs salgını nedeniyle yetkililerin "evde kalın" uyarılarının ardından ünlü isimler de evlerine kapandı. Sosyal medyada da takipçilerinin morallerini yükseltmek için bol bol paylaşım yapıyorlar. Aleyna Tilki de bu isimlerden biri. Genç şarkıcı bir Tik Tok hesabı açarak dans videoları paylaşmaya başlamıştı. Ünlü popçu bu kez seslendirdiği bir şarkıyı "karantinada şarkı zamanı" notuyla Instagram'dan yayınlandı.
İşte o video:
Aleyna Tilki: "Karantinada şarkı zamanı"
Koronavirüs nedeniyle evinden çıkamayan Aleyna Tilki sosyal medyada paylaşımlarına devam ediyor. Genç şarkıcı bu videoya "Karantinada şarkı zamanı" notunu düştü...
25.03.2020 18:21 Magazin