Aleyna Tilki: "Karantinada şarkı zamanı"

Koronavirüs salgını nedeniyle yetkililerin "evde kalın" uyarılarının ardından ünlü isimler de evlerine kapandı. Sosyal medyada da takipçilerinin morallerini yükseltmek için bol bol paylaşım yapıyorlar. Aleyna Tilki de bu isimlerden biri. Genç şarkıcı bir Tik Tok hesabı açarak dans videoları paylaşmaya başlamıştı. Ünlü popçu bu kez seslendirdiği bir şarkıyı "karantinada şarkı zamanı" notuyla Instagram'dan yayınlandı.İşte o video: