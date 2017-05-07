Aleyna Tilki komşuyu kızdırdı!

Magazin - 07 Mayıs 2017 15:00

Aleyna Tilki'ye 'Yıldız'lı destek!

Aleyna Tilki: Gerçek Aleyna benim!

Aleyna Tilki önceki gecce Ulus'taki Kaya stüdyosunun önünde habercilerle röportaj yapıyordu. Yanında aranjörü Ersay Üner ve sevgilisi Büşra Pekin vardı. Derken sesler yükseldi, kahkahalar patladı. Stüdyonun bulunduğu apartmandaki birkaç daire gürültüden şikayetçi oldu. Pencereyi açıp "Saatten haberiniz var mı, rahatsız olduk" diye bağırdı. Aleyna röportajı kesti.