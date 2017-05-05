Aleyna Tilki: Kösteklere karşı kendi 'en'lerimi herkese yaşatacağım

Önceki gün Etiler'de bir mekan çıkışı görüntülenen Aleyna Tilki, "Bütün kösteklere karşı kendi 'en'lerimi herkese yaşatacağım" dedi.

Magazin - 05 Mayıs 2017 20:00

'Cevapsız Çınlama' şarkısı ile büyük çıkış yapan ve gündemden düşmeyen Aleyna Tilki, önceki gün Etiler'de bir mekan çıkışı görüntülendi.



Kendisine destek olanlar kadar köstek olanların da bulunduğunu belirten Aleyna Tilki, "Bana destek verenlerin ilk sırasında Demet Akalın geliyor, onun desteği benim için çok önemli ama destek olanlar kadar köstek olanlar da çok oluyor. Bütün kösteklere karşı kendi 'en'lerimi herkese yaşatacağım. Çok vefalı biriyimdir, ben de her şey karşılıklıdır" şeklinde konuştu.



Köstek olanların ismini söylemeyeceğini dile getiren genç şarkıcı, "Onların ismini söylemem, onların hepsini ben biliyorum ve hissediyorum" dedi.



"RİSK ALIYORUM"



Yeni şarkısı için stüdyo çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Aleyna Tilki, bambaşka tarzfa bir şarkı söyleyeceğinin müjdesini verdi. Formüllü şarkıları sevmediğini belirten Tilki, "Bambaşka bir tarz deniyorum, bunu yaparak risk aldığımı da biliyorum. Formüllü şarkıları sevmiyorum, bu tarz Türkiye de bir ilk olacak" diyerek iddaalı konuştu.



"18 yaşına girdiğinde Türkiye'nin bir numarası olacağım" sözlerinin kendisine ait olmadığını belirten şarkıcı, "Hiçbir yerde bir numara olmayacağım, sadece kendim olmak için çalışacağım" ifadelerini kullandı.



Kaynak: milliyet.com.tr

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