Aleyna Tilki nargile içti

Aleyna Tilki o yasağı delince Instagramını kapattı...

Magazin - 14 Şubat 2017 12:59
16 yaşındaki popçu Aleyna Tilki, arkadaşlarıyla gittiği Kuruçeşme’de, 18 yaşından küçüklere yasak olan nargile içti.

Aleyna o yasağı delince Instagram’ını kapattı Aleyna Tilki, Ataşehir'deki Kuruçeşme Kahvesi'ndeydi. Arkadaşlarıyla Play Station oynamaya gelen genç şarkıcı, "Biraz önce stüdyodaydım. Buraya stres atmaya geldik" dedi.

Tilki’nin fotoğraflarının sosyal medyada yayılması üzerine, sigarayla mücadele eden Prof. Dr. Orhan Kural, “Aleyna Tilki, gençlere kötü örnek oluyor” diyerek genç şarkıcıya dava açacağını söyledi.

Orhan Kural, “Birçok sanatçı sosyal medyada sigaralı fotoğraflarla gençleri özendiriyor. 16 yaşında bir kızcağız nargile içiyor. Gerçekten yazık” diye konuştu.

Öte yandan Aleyna Tilki'nin resmi İnstagram hesabını kapattığı görüldü. Aleyna Tilki'nin sayfasına gelenler, "Üzgünüz, bu sayfaya ulaşılamıyor. Tıkladığın bağlantı bozuk olabilir veya sayfa kaldırılmış olabilir" uyarısıyla karşılaştı.

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Kaynak:cnnturk.com
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Bağlantılar: Aleyna Tilki, nargile,

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