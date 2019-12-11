Aleyna Tilki olabilmek için estetik yaptırdı!

Yavuz Seçkin, geçtiğimiz gün burnunu yaptırdı. Ünlü komedyenin operasyonu 20 dakika sürdü.Yavuz Seçkin, estetik ameliyatıyla ilgili “Bazı tiplemeleri bu burunla yapmam çok zor oluyor. Mesela Aleyna Tilki’yi yapamıyorum, onun kalkık ve küçük bir burnu var. Bu yüzden burnumu biraz ufaltmam gerekiyor” dedi. Seçkin, Can Yaman ile ilgili "Jönler şaka yapmasın. Yakışıklı oldukları için yanlış anlaşılıyor" dedi.