Aleyna Tilki oyuncu oluyor

Dedikodu - 08 Şubat 2017 20:00

Aleyna Tilki, müzik dünyasının ardından farklı bir sektöre daha adım atmaya hazırlanıyor."Cevapsız Çınlama" şarkısıyla büyük çıkış yakalayan ve aylardır magazin gündeminden düşmeyen Aleyna Tilki, müzik dünyasının ardından farklı bir sektöre daha adım atmaya hazırlanıyor.Mart ayında 17 yaşına girecek olan Tilki, ünlü bir yapımcıdan başrol dizi teklifi aldı. Genç şarkıcı, son anda anlaşmazlık çıkmazsa 6 sezon süren yabancı formatlı bir dizinin yerli uyarlamasında rol alacak.Şimdilik dizinin adı sır gibi saklanıyor. Oyunculuk yapmaya sıcak bakan Tilki'ye Medyapım'dan da "Utanmazlar" isimli Amerikan projesinden de teklif gittiği öğrenildi. Ancak genç şarkıcı Hazal Kaya ile Emre Kınay'lı FOX'ta ekrana gelecek olan "Utanmazlar"daki yan rolde oynamak yerine daha farklı bir dizide başrolde oynamaya sıcak bakıyor.Öte yandan Maltepe'ye taşınan ve ailesiyle yeni bir kiralık ev tutan Tilki, okulunu da değiştirmeye hazırlanıyor. Şarkıcının okul sınav kağıdını sosyal medyadan paylaştığı için öğretmenleriyle tartıştığı ve bu yüzden yaşanan gerginlik yüzünden de okuldan atılmasının gündemde olduğu iddia edilmişti.Sosyal medya paylaşımlarıyla da ses getiren Tilki'nin son olarak instagram'daki dudaklarının oldukça kalın göründüğü pozu "Acaba 16 yaşında dudaklarına dolgu mu yaptırdı?" sorusuna neden olmuştu. Genç yıldızın dolgu yaptırmadığı, dudak kalemiyle o görüntüye büründüğü ortaya çıktı.