Aleyna Tilki, 'photoshop' iddialarını böyle yalanladı: Açım aç!

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Aleyna Tilki, Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. Ünlü şarkıcı, son olarak siyah büstiyeri ile verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sunmuştu. İnce beliyle dikkat çeken Tilki'nin fotoğrafa photoshop yaptığı iddia edilmişti.Tilki, yeni bir paylaşımda bulunarak iddiaları yalanladı. Belinin ince olduğunu kanıtlamak için elinden gelen yapan şarkıcı, fit görüntüsünü çekerek sosyal medya hesabında yayınladı.Aleyna Tilki'nin 'Açım aç' diye bağırdığı video, birçok sosyal medya kullanıcısının tepkisini çekti. Kısa sürede sosyal medyada hızla yayılan video için binlerce olumsuz yorum yapıldı. Takipçilerinin 'Ben izlerken utandım' şeklinde yaptığı yorum dikkat çekti.