Aleyna Tilki robotla evlendi!

Aleyna Tilki günler önce sosyal medya hesabından paylaştığı “Evleniyorum” postunun ardından en çok konuşulanlar listesinde ilk sırada yer almış, paylaşımı merak uyandırmıştı.Kır düğünü mizanseninde hazırlanan partide Aleyna Tilki klibinde beraber rol aldığı Robot ile evlendi.Nikahta Aleyna Tilki’nin şahitliğini Ersay Üner, Robot ’un şahitliğini ise Cemal Can Canseven yaptı.