Aleyna Tilki günler önce sosyal medya hesabından paylaştığı “Evleniyorum” postunun ardından en çok konuşulanlar listesinde ilk sırada yer almış, paylaşımı merak uyandırmıştı.
Kır düğünü mizanseninde hazırlanan partide Aleyna Tilki klibinde beraber rol aldığı Robot ile evlendi.
Nikahta Aleyna Tilki’nin şahitliğini Ersay Üner, Robot ’un şahitliğini ise Cemal Can Canseven yaptı.
Aleyna Tilki robotla evlendi!
Popçu Aleyna Tilki, 30 Temmuz Cuma günü tüm dijital platformlarda satışa çıkacak, sözü ve müziği kendisine ait 'Sır' adını verdiği şarkısını ve video klibini, önceki akşam yakın dostlarına özel bir partiyle tanıttı. Partide klibinde rol alan robotla nikah kıydı.
29.07.2021 16:15 Magazin