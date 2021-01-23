Aleyna Tilki sette böyle coştu!

Aleyna Tilki, rol aldığı “İşte Benim Masalım” dizisinin çekim arasında coştu. Genç şarkıcı, Ankara oyun havasında göbek attı.

23.01.2021 15:40 Magazin

Aleyna Tilki sette böyle coştu! Aleyna Tilki, Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven ile kamera karşısına geçtiği, Exxen'de yayınlanan 'İşte Benim Masalım' isimli dizinin setinde adeta coştu. Çalan 'Ankara Havası'yla kendinden geçen genç şarkıcı o anların videosunu da Instagram'dan paylaştı.

Aleyna Tilki paylaşımına "Set arası Ankara havası mı? Bir kaç saat dursun sileceğim." notunu düştü.

İşte o paylaşım:
YASAL UYARI: İçeriğin kopyalanması yasaktır. İçerik, sadece gecce’ye link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

Bunlarda ilginizi çekebilir: