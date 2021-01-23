Aleyna Tilki sette böyle coştu!

Aleyna Tilki, Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven ile kamera karşısına geçtiği, Exxen'de yayınlanan 'İşte Benim Masalım' isimli dizinin setinde adeta coştu. Çalan 'Ankara Havası'yla kendinden geçen genç şarkıcı o anların videosunu da Instagram'dan paylaştı.Aleyna Tilki paylaşımına "Set arası Ankara havası mı? Bir kaç saat dursun sileceğim." notunu düştü.