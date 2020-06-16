Aleyna Tilki: "Sevgilim değil, arkadaşım!"

Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin modacı Gülnur Güneş'in kardeşi Kadir Güneş'le sezonu Bodrum'da açtığı yönünde haberler basında yer almıştı. Aleyna Tilki sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla haberleri yalanladı. Tilki yanındaki kişinin arkadaşı Serhat Şen olduğunu açıkladı. Ünlü makyöz Serhat Şen de sosyal medya hesabından Aleyna Tilkiyle olan fotoğrafını paylaşarak.’ Bugün haberlerde çıkmışız fotoğraf doğru ama ismimi yanlış yazmışlar’ açıklamasında bulundu.