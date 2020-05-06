Aleyna Tilki sokağa çıkma yasağını deldi mi?

Aleyna Tilki'nin önceki gün yaptığı paylaşım akıllara "sokağa çıkma yasağını deldi mi?" sorusunu getirdi.

06.05.2020 16:40 Magazin

Aleyna Tilki sokağa çıkma yasağını deldi mi? Korona virüs tedbirleri kapsamında 20 yaş ve altındaki gençlere sokağa çıkma yasağı getirilmesi, şarkıcı Aleyna Tilki'yi de etkilemişti. Fakat Aleyna Tilki'nin önceki gün yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı. Çiftliği andıran bir alanda bir eşekle videosunu paylaşan genç şarkıcı, altına “İlk eşek arkadaşım” notunu düştü. Takipçileri tarafından gönderinin altına binlerce yorum yağdı. "Acaba Aleyna Tilki sokağa çıkma yasağını deldi mi?" sorusu akıllara geldi.


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Aleyna Tilki’nin annesinden konuşulan paylaşım



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