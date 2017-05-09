Genç şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesaplarından ilginç paylaşımlar yapmaya devam ediyor.
Tilki, bu kez söylediği arabesk şarkıyla konuşulacağa benziyor. Evde telefonuyla kayıt yapan Aleyna Tilki, babasının çok sevdiği Emrah’a ait ‘Belalım’ adlı şarkıyı seslendirdi. Performansını sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşan genç şarkıcıya takipçileri övgüler yağdırdı.
Tilki’nin arabesk performansı takipçilerinin beğenisini kazandı.
Aleyna Tilki'den 'Belalım' performansı!
Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından paylaştığı arabesk şarkı söylediği video ile sosyal medyayı salladı.Magazin - 09 Mayıs 2017 22:40
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