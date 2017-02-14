Aleyna Tilki'den çok sert açıklama: Kafayı sıyırmış aptal!

Magazin - 14 Şubat 2017 17:00

Altı ay içinde ‘Cevapsız Çınlama’ şarkısıyla Youtube’da 210 milyondan fazla tık alarak rekora imza atan Tilki’nin Instagram hesabı hack'lendi.Sosyal medyada fırtına gibi esen ve binlerce takipçisi bulunan genç şarkıcı, hack'lendiğini Twitter hesabından duyurdu.Bugün nargile içerken çekilmiş fotoğraflarıyla konuşulan Aleyna Tilki tepkisini de Twitter hesabından gösterdi.Kendisini hack'leyen kişiyi bildiğini iddie eden Aleyna Tilki "Emeklerimi harcatmayacağım" dedi.İşte Aleyna Tilki'nin Twitter'dan yaptığı açıklama: "İnstagram hesabımı kapattıran şizofren insanı ben biliyorum! Yüzlerce fake hesabı olan kafayı sıyırmış aptal!!! İnşaallah hesabımı geri alabilirim. Yoksa bu hareketi başlatan kişiyle aramızda hiç iyi şeyler olmayacak. Çok yanlış kişiye yaptınız bunu!Karakterime salladınız,şahsıma aileme küfrettiniz. Saygısızlık yaptınız. Sıra bunda mı! Başka ne kaldı geriye! Vur kafasına al ekmeğini???? Asla harcatmıycam emeklerimi!!!"Kaynak:gazetevatan.com