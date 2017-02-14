Aleyna Tilki'den çok sert açıklama: Kafayı sıyırmış aptal!

Cevapsız Çınlama şarkısıyla sosyal medyayı adeta kasıp kavuran Aleyna Tilki hack'lendi. Peki Aleyna Tilki'nin hangi hesabı kapandı?

Magazin - 14 Şubat 2017 17:00
Altı ay içinde ‘Cevapsız Çınlama’ şarkısıyla Youtube’da 210 milyondan fazla tık alarak rekora imza atan Tilki’nin Instagram hesabı hack'lendi.

Sosyal medyada fırtına gibi esen ve binlerce takipçisi bulunan genç şarkıcı, hack'lendiğini Twitter hesabından duyurdu.

Bugün nargile içerken çekilmiş fotoğraflarıyla konuşulan Aleyna Tilki tepkisini de Twitter hesabından gösterdi.

Kendisini hack'leyen kişiyi bildiğini iddie eden Aleyna Tilki "Emeklerimi harcatmayacağım" dedi.

İşte Aleyna Tilki'nin Twitter'dan yaptığı açıklama: "İnstagram hesabımı kapattıran şizofren insanı ben biliyorum! Yüzlerce fake hesabı olan kafayı sıyırmış aptal!!! İnşaallah hesabımı geri alabilirim. Yoksa bu hareketi başlatan kişiyle aramızda hiç iyi şeyler olmayacak. Çok yanlış kişiye yaptınız bunu!Karakterime salladınız,şahsıma aileme küfrettiniz. Saygısızlık yaptınız. Sıra bunda mı! Başka ne kaldı geriye! Vur kafasına al ekmeğini???? Asla harcatmıycam emeklerimi!!!"

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ...

Kaynak:gazetevatan.com
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • Boz'dan zehir zemberek açıklama!
  • Şarkıcı Sıla kazada yaralandı
  • Demet ile Oğuzhan aşk mı yaşıyor?
  • Özçivit'ten evlilik teklifi itirafı
  • Eşinin korumasıyla yasak aşk!
  • Dizinin hayranlarına kötü haber
  • Meryem eski aşkına mı döndü?
  • Yeni bölümden ilk sahne yayınlandı
  • Aleyna Tilki nargile içti
  • Gökçe Bahadır'ın değişimi!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Eşinin korumasıyla yasak aşk!
  • Burçin Terzioğlu aşkını anlattı
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Zeynep Demirel'den hamilelik müjdesi
  • Zafer Algöz'den 'Recep İvedik' tepkisi
  • Bensu Soral'ın ikiziyle sporu
  • Mesut Özil ve Amine Gülşe yeniden birlikte mi?
  • Evlilik programlarına milyonluk cezalar
Eşinin korumasıyla yasak aşk!

EN POPÜLER HABERLER

  • Şarkıcı Sıla kazada yaralandı
  • Aleyna Tilki'den çok sert açıklama: Kafayı sıyırmış aptal!
  • Shanina Shaik'ın Sevgililer Günü pozu!
  • Eşinin korumasıyla yasak aşk!
  • Burak Özçivit'ten evlilik teklifi itirafı
  • Dizinin hayranlarına kötü haber
  • Ünlülerin 'Sevgililer Günü' paylaşımları!
  • "İçerde"nin 22. bölümünden ilk sahne!
Şarkıcı Sıla kazada yaralandı