Aleyna Tilki'den Demet Akalın'a gönderme

Magazin - 02 Şubat 2017 18:07

Aleyna Tilki, Instagram hesabı üzerinden, Demet Akalın'a gönderme yaparak cevap verdi.Aleyna Tilki, Instagram hesabından fotoğrafını paylaştı ve altına da "Kendi ışığına güvenen,başkasının parlamasından rahatsız olmaz!" notunu yazdı.