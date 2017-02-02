Aleyna Tilki, Instagram hesabından fotoğrafını paylaştı ve altına da "Kendi ışığına güvenen,başkasının parlamasından rahatsız olmaz!" notunu yazdı.
Aleyna Tilki'den Demet Akalın'a gönderme
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, kendisini eleştiren Demet Akalın'a cevap verdi.Magazin - 02 Şubat 2017 18:07
Aleyna Tilki, Instagram hesabı üzerinden, Demet Akalın'a gönderme yaparak cevap verdi.
Aleyna Tilki, Instagram hesabından fotoğrafını paylaştı ve altına da "Kendi ışığına güvenen,başkasının parlamasından rahatsız olmaz!" notunu yazdı.
Aleyna Tilki, Instagram hesabından fotoğrafını paylaştı ve altına da "Kendi ışığına güvenen,başkasının parlamasından rahatsız olmaz!" notunu yazdı.
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