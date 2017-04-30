Aleyna Tilki'nin Instagram hesabından paylaştığı son fotoğraflar "Acaba estetik mi yaptırdı?" sorusunu akıllara getirmişti. Bugün çıkan haberlerde de Tilki'nin dudaklarını doldurttuğu yazıldı. Genç şarkıcı iddiaları hemen yalanladı. Twitter hesabından açıklama yapan Aleyna iddialara cevaben şunları yazdı:
"Dudağa, parlak ruj sürmek, estetik mi sayılıyor. Yani yüzüme rujdan başka bir şey sürmüyorum bile. Bir de estetik mi yaptıracağım. Önceki hali sonraki hali yapmışsınız saçma. 16 yaşımda makyaj sıfırdı artık sadece hafif bir ruj v.s. sürebiliyorum ve büyüyorum da o da var."
Aleyna Tilki'den estetik açıklaması!
Aleyna Tilki estetik yaptırdığı yönünde çıkan haberleri yalanladı.Magazin - 30 Nisan 2017 14:38
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