Aleyna Tilki'den istismar iması!

Sosyal medyada bir video yayınlayan genç şarkıcı, geçmişte “haksızlığa uğradığını” söyleyerek istismar imasında bulundu.Aleyna Tilki o videoda şöyle konuştu: “Taciz edilen çocuklar, eğer karşılığında o kişi bir ceza almazsa adaleti tanıyamaz. Adaleti tanıyamazsa kendi celladına dönüşebilir. Kötü bir insana dönüşebilir. Siz şu an bir çocuğun cellada dönüşme riskini alıyorsunuz. Haksızlığı ve adaletsizliği ben yakından tanırım. Böyle olaylara tepki gösteriyorum. Hak eden hak ettiği cezayı çekmezse geride kalan kişinin iki seçeneği vardır. Ya iyi bir insan olur ya da kötü bir insana dönüşür. Bu insanlar yalvarırım ceza alsınlar. Cinsel defosu olmayan çocuk, cinsellikle alakalı böyle bir resim çizemez. En büyük delil budur. Onları içeri alın. Zamanında haksızlığa uğramış bir kız çocuğu olarak, şu çocukların davasındaki adam ceza almazsa ben bir gün onlardan birini bulacağım diyorum. Ceza verin.”