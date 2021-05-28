Aleyna Tilki'den rekor reklam anlaşması!

Kariyerinde ilerlemek için Los Angeles, Londra ve İstanbul üçgeni arasında hayatını devam ettiren genç popçu Aleyna Tilki, ünlü bir meyve suyu markası ile anlaşma imzaladı.İçecek firması ile anlaşma sağlayan Aleyna Tilki, 6 aylık bir kampanya için 600 bin TL alacak. Genç popçu, markanın reklam müziğini ve video klibini ise kendi hazırlayacak. Tilki'ye klipte TikTok fenomenleri eşlik edecek.Aleyna Tilki, bir dondurma markasıyla anlaşarak 2 milyon TL kazanmıştı.