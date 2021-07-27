Aleyna Tilki'den şaşırtan paylaşım: "Ayın 28’inde evleniyorum"

Aleyna Tilki yeni şarkısı ‘Sır’ı sevenleriyle buluşturmak üzereyken sosyal medya hesabından ‘Ayın 28’inde evleniyorum. 30’unda da klibimiz çıkacak. Bu da davetiyem. 28’inde düğünümü Instagramdan canlı izleyebilirsiniz…’ diye yaptığı paylaşımla yüzlerce mesaj aldı.Aleyna Tilki ‘nin yarın akşam yapılacak organizasyonunla nasıl ve kiminle evleneceği sosyal medyanın gündeminde merak konusu!