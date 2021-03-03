Aleyna Tilki'nin 7 milyon sevinci!

Dünya starı olacağını söyleyen Aleyna Tilki ilk İngilizce şarkısını piyasaya sürdü. Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa ile çalışan Tilki, 'Retrograde' şarkısının 7 milyon izlenmeye ulaştığını Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu. Genç şarkıcıya tebrik mesajları yağdı.Söylemleriyle sık sık magazin sayfalarının gündemine gelen Aleyna Tilki, son olarak "Beni dünya starlarından ayıran şey Konya’da doğmuş olmam. Konya’da doğmak bana çok şey kattı" sözleriyle dikkat çekişti.