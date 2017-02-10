Kulaklı tacı ve pembe montuyla oldukça şirin gözüken Tilki’ye küçük hayranlarının ilgisi de fazlaydı. Hayranlarının isteklerini kırmayıp selfie çektiren Tilki daha sonra alışveriş için mağazaları gezdi.
Aleyna Tilki'nin alışveriş turu!
Son dönemde adından oldukça söz ettiren genç şarkıcı Aleyna Tilki, Akmerkez’deydi.Magazin - 10 Şubat 2017 18:35
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