Aleyna Tilki'nin alışveriş turu!

Magazin - 10 Şubat 2017 18:35

Kulaklı tacı ve pembe montuyla oldukça şirin gözüken Tilki’ye küçük hayranlarının ilgisi de fazlaydı. Hayranlarının isteklerini kırmayıp selfie çektiren Tilki daha sonra alışveriş için mağazaları gezdi.