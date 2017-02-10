Aleyna Tilki'nin alışveriş turu!

Son dönemde adından oldukça söz ettiren genç şarkıcı Aleyna Tilki, Akmerkez’deydi.

Magazin - 10 Şubat 2017 18:35
Aleyna Tilki'nin alışveriş turu!
Kulaklı tacı ve pembe montuyla oldukça şirin gözüken Tilki’ye küçük hayranlarının ilgisi de fazlaydı. Hayranlarının isteklerini kırmayıp selfie çektiren Tilki daha sonra alışveriş için mağazaları gezdi.

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Bağlantılar: Aleyna Tilki

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