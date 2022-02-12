Aleyna Tilki'nin dansözlü eğlencesi...

Aleyna Tilki, yeni single’ında İsveçli grup Jubel ile düet yapacak. Şarkıyı mart ayında müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanan ekip, İstanbul’da bir araya geldi. Aleyna Tilki ve Jubel üyeleri, önceki akşam Yeniköy’de bir restoranın üst katını kapattı. Üçlü, dansöz eşliğinde eğlendi.İşte o anlar: