Aleyna Tilki'nin ilk halk konseri!

Antalya'nın Kumluca İlçesi'nde bu yıl 18'incisi düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri kapsamında şarkıcı Aleyna Tilki, konser verdi.

Müzik - 29 Nisan 2017 12:30
Kumluca Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri kapsamında Gençlik Geccesi düzenlendi. Karatepe Stadyumu'ndaki geccede şarkıcı Aleyna Tilki konser verdi. Öncesinde festival etkinlikleri kapsamında düzenlenen halı saha futbol turnuvası ve yörük göçü etkinliklerine katılan mahalle muhtarları ve festival tertip komitesi üyelerini Kaymakam Polat Kara, Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya ve diğer protokol üyeleri tarafından plaket ve katılım belgesi verildi.

Daha sonra şarkıcı Aleyna Tilki sahneye çıktı. Karatepe Stadyumu'nu dolduranlar Tilki'nin seslendirdiği eserleriyle şarkılarla coştu. Aleyna Tilki, ilk defa bir halk konserine çıkmanın heyecanını yaşadığını söyledi.

Yaklaşık 1.5 saat sahnede kalan Aleyna Tilki, seslendirdiği pop şarkılarının yanı sıra Türk Halk Müziği türkülerini de söyledi.

Kaynak: DHA
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Amanda Cerny'den bir olay paylaşım daha
  • 3 ayda tam 22 kilo verdi
  • Galaya ünlü akını
  • Ceyda Düvenci'den Amerika itirafı!
  • Ödedikleri hesap 6 bin TL değilmiş!

Amanda Cerny'den bir olay paylaşım daha

MÜZİK HABERLERİ

  • Damla’dan İlkbahar’a merhaba
  • Hayko'dan 'şampiyonluk' bestesi!
  • Soner Olgun'un albüm lansmanı!
  • 'Volkan abi özel insan!'
  • Ferhat Göçer'in '13' uğuru!
  • Murat Dalkılıç'tan yeni single!
  • 'Tektaş'ı 14 saatte rekor kırdı!
  • Yeni bir düet gelecek mi?
  • İstanbul'da "Balkan Ateşi"
  • Tuz gölünün ortasında!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Neslihan Atagül'ün ilginç dövmesi!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Tarkan garsonlara ne kadar bahşiş bıraktı?
  • Tolga Karel'e büyük şok!
  • Şahika Ercümen, Survivor'dan elendikten sonra ilk kez konuştu
  • Ezgi Mola'dan sert tepki!
  • Cem Yılmaz ve Merve Çağıran yan yana!
  • Burçin Terzioğlu'ndan aşk paylaşımı
Neslihan Atagül'ün ilginç dövmesi!