Aleyna Tilki'nin ilk halk konseri!

Antalya'nın Kumluca İlçesi'nde bu yıl 18'incisi düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri kapsamında şarkıcı Aleyna Tilki, konser verdi.

Müzik - 29 Nisan 2017 12:30

Kumluca Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri kapsamında Gençlik Geccesi düzenlendi. Karatepe Stadyumu'ndaki geccede şarkıcı Aleyna Tilki konser verdi. Öncesinde festival etkinlikleri kapsamında düzenlenen halı saha futbol turnuvası ve yörük göçü etkinliklerine katılan mahalle muhtarları ve festival tertip komitesi üyelerini Kaymakam Polat Kara, Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya ve diğer protokol üyeleri tarafından plaket ve katılım belgesi verildi.



Daha sonra şarkıcı Aleyna Tilki sahneye çıktı. Karatepe Stadyumu'nu dolduranlar Tilki'nin seslendirdiği eserleriyle şarkılarla coştu. Aleyna Tilki, ilk defa bir halk konserine çıkmanın heyecanını yaşadığını söyledi.



Yaklaşık 1.5 saat sahnede kalan Aleyna Tilki, seslendirdiği pop şarkılarının yanı sıra Türk Halk Müziği türkülerini de söyledi.



Kaynak: DHA

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