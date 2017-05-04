Aleyna Tilki'nin Nazım Hikmet'li tweeti olay oldu!

Magazin - 04 Mayıs 2017 22:05

Pop şarkıcısı Aleyna Tilki'nin Nazım Hikmet'li popülerlik tanımlaması yok artık dedirtti! Takipçilerinden tepki gecikmedi.İçkili mekanlarda sahne alması yasaklanan ve 29 Mart'ta 17 yaşına giren Aleyna Tilki, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla yok artık dedirtti.Popülerlik ve popüler kültürle ilgili sorular soran Aleyna Tilki, Türkiye'nin dünyaya mal olmuş şairi Nazım Hikmet'i örnek gösterip "Popüler olan şeyler, kalitesiz olacak diye bir şey yok. Nazım Hikmet de popüler mesela." ifadelerini paylaştı.Aleyna Tilki'nin bu paylaşımı takipçilerini şaşırtırken, genç şarkıcıya tepkiler de gecikmedi.İşte Aleyna Tilki'nin popülerlik ve popüler kültürle ilgili sosyal medya hesabından paylaştığı o ifadeler:"Kalitesine söz edebilir miyiz? Popüler olmak basittir. Alkış almak gibi. Bir maymun da dans ettiğinde alkış alabilir. Ama bu popüler olan herş ey kalitesiz anlamına gelmez. Popüler dünyada, kaliteli de vardır kalitesiz de. Bazıları bi baltaya sap olamamış, kendince, entelektuellerince popa bilmem neye laf sallıyor. Ben de pop konusunda önyargılıydım. Ama bu, ben hiçbir baltaya sap olamadan, yaptığım tek şeyin klavyeden sallamak olduğu zamandı. Popüler kültüre sallayanlar, Beethoven dinliyor. Sanki o dehalar da zamanında popüler olmamış gibi:)"