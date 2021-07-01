Aleyna Tilki'nin pembe kombini olay oldu!

Çıkardığı İngilizce şarkı ile dünyaya açılan Aleyna Tilki sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor. Son olarak baştan aşağıya pembe bir kombinle poz veren genç şarkıcının pozu beğeni topladı. Sosyal medya kullanıcıları 'Güçlü, özgür, genç!', 'oyuncak gibi duruyor ya', 'Çok güzelsin Aleyna' ve 'Ya bu ne güzellik' gibi yorumlarda bulundu.İşte Aleyna Tilki'nin o paylaşımı: