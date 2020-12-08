Aleyna Tilki önceki gün Nişantaşı'nda alışveriş turundaydı. Şarkıcı, karşılaştığı gazetecilerin fotoğraf isteklerini kırmayarak objektiflere poz verdi.
Soruları cevapsız bırakmayı tercih eden genç popçunun, pijamayı andıran giyim tarzı ile alışveriş merkezine gelmesi dikkatlerden kaçmadı.
Uzun süre mağazaları gezerek eksiklerini gideren Tilki, özel aracının gelmesiyle AVM'den ayrıldı.
Aleyna Tilki'nin pijamalı alışveriş turu!
Nişantaşı'dan alışveriş turuna çıkan Aleyna Tilki'nin giyim tarzı dikkat çekti.
08.12.2020 16:16 Magazin