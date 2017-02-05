Aleyna Tilki'nin sınav notu kavgası

Magazin - 05 Şubat 2017 11:50

Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'ye yanıt

Aleyna Tilki'den Demet Akalın'a gönderme

Bu ceza sonrasında öğretmenler kurulu, paylaşımı nedeniyle genç şarkıcının bütün derslerden tekrar sınava girmesi kararını almıştı.Bu karar sonrasında yeniden sınava giren genç şarkıcı, daha düşük notlar gelince sınıf öğretmeniyle kavga etti.Bu nedenle bir kez daha disipline verilen Aleyna Tilki'nin okuldaki durumunun ne olacağı henüz belli değil.