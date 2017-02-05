Aleyna Tilki'nin sınav notu kavgası

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medyada 100 puan aldığı fizik sınavı kağıdını paylaşınca, okul yönetimi tarafından disiplin cezasına çarptırılmıştı.

Magazin - 05 Şubat 2017 11:50
Aleyna Tilki'nin sınav notu kavgası
Bu ceza sonrasında öğretmenler kurulu, paylaşımı nedeniyle genç şarkıcının bütün derslerden tekrar sınava girmesi kararını almıştı.

Bu karar sonrasında yeniden sınava giren genç şarkıcı, daha düşük notlar gelince sınıf öğretmeniyle kavga etti.

Bu nedenle bir kez daha disipline verilen Aleyna Tilki'nin okuldaki durumunun ne olacağı henüz belli değil.





Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'ye yanıt

Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'ye yanıt



Aleyna Tilki'den Demet Akalın'a gönderme

Aleyna Tilki'den Demet Akalın'a gönderme
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