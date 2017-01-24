Aleyna Tilki'ye disiplin cezası!

Magazin - 24 Ocak 2017 09:21

Gecce kulüplerinde sahneye çıkması yasaklanan 16 yaşındaki Aleyna Tilki'ye ikinci şok. Öğrenim hayatına Fenerbahçe Anadolu Lisesi'nde devam eden genç şarkıcının 100 puan sevinci pahalıya patladı.Fizik dersinden aldığı notun sevincini, sınav kağıdını sosyal medyada paylaşarak kutlayan Aleyna Tilki'yi okul yönetimi disipline verdi.HT Magazin'den Mehmet Çalışkan'ın haberine göre; Öğretmenler kurulu paylaşımı nedeniyle genç şarkıcının bütün derslerden tekrar sınava girmesi kararı aldı.Bir kez daha sınava giren Tilki, daha önceki notlarına yakın notlar alırken; söz konusu paylaşımı okul yönetiminin isteğiyle sosyal medya hesaplarından sildi.Tilki, çok istediği teşekkür belgesini kıl payı kaçırırken, ailesine ikinci dönem takdir alma sözü verdi.Aleyna Tilki'nin sınav kağıdını 'Okula gitmiyor' iddialarına cevap olarak paylaştığı öğrenildi.KAYNAK: haberturk.com