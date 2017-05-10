Aleyna Tilki'yi ilk kez sahneye bakın kim çıkarmış?

"Cevapsız Çınlama" şarkısıyla büyük bir çıkış yapan ve bir anda yıldızı parlayan Aleyna Tilki'yi ilk kez kimin sahneye çıkardığı ortaya çıktı.

Magazin - 10 Mayıs 2017 22:05

İzmir Marşı yorumu ile özellikle referandum döneminde adından fazlasıyla söz ettiren Haluk Levent, Duymayan Kalmasın programına konuk oldu.



Şarkıcı Haluk Levent, gündeme dair açıklamalar yaptığı programda, ülkenin kurucularına sahip çıkılması gerektiğini söylerken özellikle Türkiye gündemini meşgul eden Atatürk’e hakaret tartışmalarına dikkat çekti. Kurduğu AHBAP partisinden ve bunun kuruluş amacından da söz eden Levent, Cengiz Semercioğlu’nun bir sorusu üzerine Aleyna Tilki hakkında şaşırtıcı bir açıklamada bulundu.



‘ALBÜM YAPMASIN’

Tilki ile henüz 15 yaşındayken tanıştığını söyleyen Haluk Levent, ailesinin kendisiyle görüştüğünü ve onların ricaları üzerine kızlarını sahneye çıkardığını söyledi.



Aleyna’nın heyecanını gördüğünü ve onu bir şarkı söylemesi için sahneye çıkardığını söyleyen Levent, “Onun türkü söylediğini görünce ben de heyecanlandım, sesi de çok güzeldi, türkü söyleyerek dikkatimi çekti ve beni ters köşe yaptı. Oturdum ve onu dinledim. Sesini çok beğendim” şeklinde konuştu.



Ailesiyle bu ilk sahne deneyimi sonrasında da görüştüğünü söyleyen Haluk Levent, “Bu görüntüye ve imaja sahip birinin türkü söylemesinin çok güzel olduğunu ve insanların ondan türkü dinlemesinin güzel olacağını söyledim. Ancak ailesi ‘Albüm yapmak istiyoruz’ deyince onlara karşı çıktım. İlk olarak okulu bitirmesi gerektiğini bu sektöre girmesi için erken olduğunu söyledim. Sonrasında ne yazık ki albüm çıkardığını gördüm ve hakkında çıkan haberleri okudum. Gelinen aşamadan mutlu olduğumu söyleyemem, güzel türkü söyleyen başarılı olacak bir kızdı. Ben yine de ilerleyen zamanlarda bu yöne döneceğine inanıyorum. Ancak albüm çıkarması konusunda ne yazık ki sözümü dinlemedi. Zaten ailesi de albüm konusunda ‘Kızımızı durduramadık’ şeklinde bir itirafta bulunmuştu” şeklinde konuştu.

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